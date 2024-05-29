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'Tek gelin, topunuz gelin ama gelin! Kaçmayın' Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a dikkat çeken sözler 'Siz çıldırdınız mı?'

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.05.2024 15:31
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Fenerbahçe'de gözler yapılacak seçime çevrilmişken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'a seslenerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Tek gelin, topunuz gelin ama gelin! Kaçmayın' Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a dikkat çeken sözler 'Siz çıldırdınız mı?'

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yapılacak seçimde! Gelişmeler merakla takip edilirken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco, bu sezon da bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar ve temaslar yapmış vaziyettedir. İrfan Can'lar, Fred'ler, Ferdi'ler, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir."

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"AZİZ YILDIRIM SİZ ÇILDIRDINIZ MI?"

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"Sayın Aziz Yıldırım, siz çıldırdınız mı? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, euro dediniz, TL dediniz. Bu işleri konuşmaktan ben utanıyorum. Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin. Ama gelin. Kaçmayın."

"SENEYE DAHA DA GÜÇLÜ BİR KADRO"

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"Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz."

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Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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