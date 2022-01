İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımda tekrar kazanma alışkanlığı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sezonun geride kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Crespo, "Bu sezon maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi, kaybettiğimiz puanlar oldu. Kendi aramızda yorumlar yapıyoruz çünkü hepimiz kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe, kazanma kültürü olan bir kulüp. Bizim tek hedefimiz takımın kazanma alışkanlığını geri getirmek." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yola devam ettiklerinin altını çizen Portekizli futbolcu, "Ligde önümüzde hala çok fazla maç var. Çok zor bir lig. Her takım puan kaybedebiliyor. Bizim yapmak istediğimiz maçlarımızı kazanıp yukarı olabildiğince yaklaşabilmek. Aynı zamanda Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi hedeflerimiz de var. Bunlar eleme usulü turnuvalar. Onlara da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor çünkü bu turnuvaları da kazanmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

- "Her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyum"

İlk sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli ekipte sergilediği performansla beğeni toplayan Miguel Crespo, "Her şeyden önce sahada her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyum. Hayatımı vermeye çalışırım çünkü yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Bu işi yaptığım için ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Agresif bir futbolcuyum. İki ceza sahasına da sürekli koşan, hem ofansta hem defansta takımına yardım etmeyi seven bir oyuncuyum." şeklinde konuştu.

- "İsmail Kartal'ın çok iyi bir enerjisi var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili görüşlerini aktaran Crespo, şunları kaydetti:

"Hocamızın da vurguladığı gibi futbolda birlik olmanız gerçekten çok önemli. Futbol tek başınıza bir şey kazanabileceğiniz bireysel bir spor değil. Maçları, takım halinde kolektif şekilde iyi oynarsanız kazanabiliyorsunuz. Hocamız sürekli bunun önemini vurguluyor, bize pozitif mesajlar vermeye çalışıyor. İsmail Kartal'ın çok iyi bir enerjisi var. Biz de çok fazla çalışarak onun bu iyi enerjisinin karşılığını ona vermeye çalışıyoruz."