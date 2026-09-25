Tek köyde yılda 1 milyon tane yetiştiriliyor: En büyüğü 45 kilogram

Söğütlü Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 1 milyon lahana dikimi gerçekleştirilirken, hasadı yapılan ürünler Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere yurdun çeşitli illerine ulaştırılıyor. İnce yapraklarıyla özellikle lahana dolması yapanların tercih ettiği Söğütlü lahanası, turşu, salata ve çeşitli lahana yemeklerinde de kullanılıyor.

AĞIRLIĞI 45 KİLOGRAMI BULUYOR

Çapı 35 ile 45 santimetre arasında değişen lahanaların ağırlığı ise 15 ile 45 kilogram arasında değişiyor. Lahanalar boyutlarına göre 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Erzurum'da üretimiyle öne çıkan ve bölgede marka haline gelen Söğütlü lahanası, farklı illerden gelen alıcıların da ilgisini çekiyor. Mahallede hasat edilen lahanalar tırlara yüklenerek Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.

"YAKLAŞIK 1 MİLYONA YAKIN LAHANA YETİŞTİRİYORUZ"

Üretici Murtaza Kaya, lahanaları başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdiklerini belirterek, "Bursa'ya gönderiyoruz lahanalarımızı. Bu tıra yaklaşık 2 bin tane lahana yükleyip Bursa'ya sevk edilecek. Köyümüzde 1 milyona yakın lahana yetiştirmekteyiz. Köyümüzün lahanası Türkiye'nin belirli bölgelerine böyle gidiyor.

"TÜRKİYE'NİN LAHANASINI BİZ YETİŞTİRİYORUZ"

Büyük bir kısmını, Türkiye'nin lahanasını biz yetiştiriyoruz. Söğütlü lahanası C vitamini içerir. Temiz su, gübresiz, organik yetiştirdiğimiz lahanaların dolmasını yaparlar genelde, salatası da çok iyi olur. Karadeniz Bölgesi'ne, Türkiye'nin belirli bölgelerine gönderiyoruz lahanayı" diye konuştu.

"SÖĞÜTLÜ LAHASININ BURSA'DA ÜNÜ VAR"

Bursa'dan Erzurum'a Söğütlü lahanası almaya gelen Efrail Şen ise, "Söğütlü köyünden lahana aldık. Geçen sene de almıştık, 3-4 tır götürdük, sattık. Allah bereket versin. Şu anda da geldik, yine alıyoruz. Maşallah, sübhanallah. Hiçbir yerde şu anda lahana yok ama Söğütlü köyünde var. Söğütlü köyünün lahanası dolması 10 numara bir lahanası vardır. Mesela lahanayı ete sarsan, içinde eti görürsün. O kadar kabuğu ince bir lahana.

Söğütlü lahanası Türkiye'de hemen hemen 1 numara. Yani buradan Bursa'ya götürdüğümüzde insanlar nerede olursa olsun, Bursa'nın her tarafından gelip lahanayı alıyorlar. Temiz, organik. Söğütlü lahanasının Bursa'da ünü var. Söğütlü lahanası hemen hemen Türkiye genelinde çok ün yapmış bir lahana. Dolması olsun, salatası olsun, turşusu olsun çeşitli alanlarda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır