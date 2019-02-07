Tek Yürek dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Tek Yürek hakkında tüm bilgiler

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Tek Yürek dizisi heyecan dolu. TRT 1’in Degas Film imzalı, merakla beklenen yeni dizisi Tek Yürek 1. yeni bölümüyle 7 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de başladı.
Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Tek Yürek’te Alpay Kemal Atalan, mahallenin karanlık adamı Sait Kara’ya hayat verecek. Hayatını başkalarına yaptığı kötülükler üzerine kuran Sait, mutsuz ve sevgiden yoksun biridir. Mahalleliyi kendine borçlandırıp, onları kendine muhtaç etmekten çekinmeyen Sait, Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşlarını da kirli işlerinin içine çekmeye çabalayacak. Halit (Tayanç Ayaydın)’in dönüşüyle ise mahallede yeni bir sayfa açılacak.
TEK YÜREK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getirecek olan Tek Yürek’in ilk bölümü şöyle;
Kanada’da yaptığı buz hokeyi koçluğundan atılan Halit, çocuklarıyla Zeytinburnu’ndaki baba evine döner. Yeni hayatına alışmaya çalışırken, karşısına çıkan sürpriz biri, ona hayatının teklifini yapar. Halit çok sevdiği mesleğine burada devam etmeye çalışırken beklemediği zorluklarla karşılaşacaktır.
Mahallenin ele avuca sığmayan gençleri; Yiğit ve arkadaşları, kah eğlenceli kah tehlikeli bir hayat sürmektedirler. Ağabey gibi gördükleri Sait’in bir işini hallederken başlarına aldıkları bir bela Halit’le tanışmalarına sebep olur. Halit ise Beladan kurtulmaları için bir şart öne sürecektir.
Bu arada Yusuf’un başına alacağı başka bir dert yüzünden ekip arkadaşları yardımına koşar ama durum kötüdür. Öte yandan Sait, Yiğit’in kardeşi Osman’a gizlice kuryelik yaptırır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve peşine takılan karanlık adamlar yüzünden Osman’ın canı tehlikededir. Abisi ve arkadaşlarından yardım isteyemeyen Osman’ı kim kurtaracaktır?
TEK YÜREK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Tayanç Ayaydın (Mahir)
Mahir Silivri Kapı Buz Pistinde çalışan bir Buz Hokeyi antrenörü. Başarılı bir buz hokeyi koçu. Belediyenin uzun uğraşlar sonucu yeni kurduğu takımın başına getirdiği Mahir hayattan kopmuş 12 çocuğa sadece Buz Hokeyini değil insan olmayı da öğretecek. Mahir ile Tek Yürek olan 6 arkadaş hayatı öğrenecek.
Hilmicem İntepe (Yiğit Demir)
Yiğit liseden sonra iş bulamayan ve mahallede kalmış bir gençtir; hiç bir amacı yokken buz hokeyi ile tanışmış ve kendini bulmuştur. Yiğit Zeytinburnu belediyesinin şampiyon olan takımında yer alan başarılı bir sporcu olmuştur.
Zeytinburnu’nda açılan buz pisti sayesinde hayatı değişmiştir.
Anıl Tetik (Yusuf Akman)
Bir spor kulübünün vitamin barında garson olarak çalışıyor.
Arda Anarat (Umut)
Tek Yürek dizisinde Umut saf ve temiz kalpli bir çocuktur. Takımın en küçüğü ama en çok sevgi gösterilenidir. Başlarda hiç oynamadığı Buz Hokeyini Mahir hoca ile çok sevmiş ve bu sporu hayat amacı olarak görmüştür.
Kaan Altay Köprülü(Akif)
Akif ekibin liderlerinden ve sevilen isimlerindendir. Mahir hocanın gözdesidir. Sorumluluk sahibi ve yakışıklıdır.
Tugay Bahşi (Mazlum)
Eslem Akar
Vildan Atasever (Kuaför İlknur)
Mahir’in aşık olduğu bir mahalle kuaförüdür İlknur. Vildan, rolüne hazırlanmak için bir kuaförde özel eğitim almış.
Şakir Güler
Atakan Yılmaz (Oğuzhan)
Doğan Can Sarıkaya
Bülent Ergün
Kadriye Kenter
İbrahim Yıldız
Rüya Demirbulut
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