Tek Yürek dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Tek Yürek hakkında tüm bilgiler

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Tek Yürek dizisi heyecan dolu. TRT 1’in Degas Film imzalı, merakla beklenen yeni dizisi Tek Yürek 1. yeni bölümüyle 7 Şubat Perşembe akşamı 20.00'de TRT 1'de başladı.

Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Tek Yürek’te Alpay Kemal Atalan, mahallenin karanlık adamı Sait Kara’ya hayat verecek. Hayatını başkalarına yaptığı kötülükler üzerine kuran Sait, mutsuz ve sevgiden yoksun biridir. Mahalleliyi kendine borçlandırıp, onları kendine muhtaç etmekten çekinmeyen Sait, Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşlarını da kirli işlerinin içine çekmeye çabalayacak. Halit (Tayanç Ayaydın)’in dönüşüyle ise mahallede yeni bir sayfa açılacak.

TEK YÜREK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getirecek olan Tek Yürek’in ilk bölümü şöyle;

Kanada’da yaptığı buz hokeyi koçluğundan atılan Halit, çocuklarıyla Zeytinburnu’ndaki baba evine döner. Yeni hayatına alışmaya çalışırken, karşısına çıkan sürpriz biri, ona hayatının teklifini yapar. Halit çok sevdiği mesleğine burada devam etmeye çalışırken beklemediği zorluklarla karşılaşacaktır.