Tekin, "El birliği ile yapılan en güzel hizmet edelim”

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Biz Alaplı Belediyesi olarak Alaplı’mız için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki, birlik beraberlik içinde el birliği ile Alaplı’mıza hizmet edelim” dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Yüksel Alaplı Spor sahasında devam eden zemin yenileme çalışmalarını inceledi.

Tekin, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Futbol sahasında zemin yenileme çalışmalarının ardından seyirciler için bay-bayan tuvaletlerini Belediye olarak yapacaklarını söyledi.

Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu;

“Futbol sahasının zeminin yenilemesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Özelikle seyircilerimiz için futbol sahasında bay-bayan tuvaletleri yoktu. Burada Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Bey’le de görüştük. Seyircilerimiz için bay-bayan tuvaletlerini Belediye olarak biz yapacağız. Yine soyunma odalarının iki tarafına tribün inşaatına en kısa sürede başlanıyor. Ayrıca soyunma odaları da yenileniyor. Bireysel antrenman salonu da yapılacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze Belediye olarak bu konularda her türlü desteği vereceğiz. Alaplı Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimiz her zaman devam edecek."

İlçede Gençlik Merkezi kazandırılması noktasında her zaman desteği hazır olduklarını vurgulayan Tekin, “Daha önceki yıllarda 1050 evler altındaki Müftülük binası karşısındaki alanın Gençlik Merkezi yapılması için çalışma başlatılmıştı. Daha sonra alanın yetersiz olduğu anlaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde 400 metrekare olan bu alanı Belediye Meclisimizde 1500 metrekareye çıkardık. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Bey’le yaptığımız görüşmelerde buranın Gençlik Merkezi için yeterli alana kavuştuğunu ilettik. Kendileri de hemen burayla ilgili çalışma yapacaklarını ve Alaplı’ya Gençlik Merkezi kazandıracaklarını söyledi. Bu alan Gençlik Merkezi yapılması için çok uygun bir yer. Biz Belediye olarak Alaplı’mız için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki, birlik beraberlik içinde el birliği ile Alaplı’mıza hizmet edelim.” dedi.