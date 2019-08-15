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Tekirdağ'da toplu leylek ölümü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'da toplu leylek ölümü

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Demirli Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin yakınlarında telef olan çok sayıda leylek gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, telef olmuş leyleklerle karşılaştı.

Yaralı olarak bulunan leylekler, tedavisi edilmeleri için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi, telef olan 15 leylek gömüldü.

Leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
toplu leylek ölümü Tekirdağ

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