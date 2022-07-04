Tekirdağ doğal güzellikleriyle Kurban Bayramı'nda tatilcileri bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ doğal güzellikleri ve plajlarıyla Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı tatilcileri bekliyor.

Tekirdağ, ziyaretçilerine Ganos Dağı eteklerinde bozulmamış doğası, Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanların arasında temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.

Tatilciler, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda da denizin tadını çıkarabiliyor.

Şehre gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan konaklaması yapma imkanı buluyor.

Kentte yeşil ile mavinin buluştuğu Yeniköy ve Uçmakdere mahalleleri de ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor.

Tatilciler doğal güzelliklerin yanı sıra kentin tescilli ürünlerinden de tatma fırsatı buluyor.

- İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın eşsiz güzelliklerini görmek isteyen herkesin gelmesini beklediklerini söyledi.

Hacıoğlu, bayram tatilinin 9 gün olmasının Tekirdağ için avantajlı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tekirdağ, Marmara'ya 133 kilometre Karadeniz'e 2,5 kilometre kıyısı olan bir il. Bunun yanında Ganos Dağları gibi son derece mükemmel eko turizm, agro turizm ve doğal turizm özellikleri gösteren yerler var. Buralarda aynı zamanda yürüyüş parkurları var. Denizde yelken, dalış yapılabilir. Ganos Dağı'nda yürüyüş parkurlarının yanı sıra yamaç paraşütü yapılabiliyor. Tarih ve kültürseverler Namık Kemal Evi, Rakoczi Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile buluşabilir. Rüstempaşa Camisi gibi Mimar Sinan eseri ve diğer camiler ile buluşabilir. Tekirdağ bir bütün olarak baktığınızda, turizmin bütün çeşitlerini içerisinde bulunduran İstanbul'a en yakın, ulaşımı en kolay ve en ucuz illerden bir tanesidir. Biz bütün vatandaşlarımızı Tekirdağ'ın nimetlerinden faydalanmaya bekliyoruz."

