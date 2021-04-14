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  4. Tekirdağ'ın 6. coğrafi işareti Velimeşe Bozası oldu!

Tekirdağ'ın 6. coğrafi işareti Velimeşe Bozası oldu!

Betül Songur Betül Songur
14.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üretilen Velimeşe Bozası da coğrafi işaret aldı. Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan boza, köftesiyle ünlü kentin 6. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Tekirdağ'ın 6. coğrafi işareti Velimeşe Bozası oldu!

Süreçleri TRAKYAKA tarafından yürütülen "Velimeşe Bozası" Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Velimeşe bozası, Tekirdağ'ın köftesi, eski kaşarı, peynir helvası, salamura asma yaprağı, dokumasından sonra coğrafi işaret alan 6'ıncı ürünü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya’nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

DARI, MISIR VE BUĞDAYLA YAPILIYOR

Şahin, coğrafi işaretlerin kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade ederek "Velimeşe Bozası, yabancı maddelerden temizlenmiş darı, mısır ve buğday tahıllarının kırması veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutulması ile hazırlanan tahıl bazlı fermente bir üründür." ifadelerini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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