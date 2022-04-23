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Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

23.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çorlu-İstanbul yolunda yaptıkları kontrolde, A.H'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 12 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ Çorlu

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