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Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi

03.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak'taki bir arsada Hint keneviri ekildiğini belirledi.

Ekipler, 2 bin 617 kök keneviri belediye ekiplerinin de yardımıyla topladı.

Kenevir yakılarak imha edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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