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Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

05.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Nisan'da ilçenin Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada E.G. (24) ve F.G'nin (45) hayatını kaybetmesine ilişkin yakalanan V.G. (20), V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan V.G, V.G, T.K, İ.Ç, R.T, L.K ve H.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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cinayet Tekirdağ tutuklu

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