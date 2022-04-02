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Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı

02.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Camiatik Mahallesi'nde hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna girmek üzereyken henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı.

Alevler, aracın her tarafını sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

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yangın Tekirdağ

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