YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

12.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da tedavi gören fabrikanın üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet de (42) hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş (47) ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutunduTekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu
Mersin’de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldüMersin’de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandıAntalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
patlama Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:09
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.