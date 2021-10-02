Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Deveci Mahallesi'nde Ali M'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, ev sahibi ve komşuları tarafından yapıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yandaki eve sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ev sakinlerinden Nihat M, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi.



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