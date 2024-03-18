Tekirdağ'da DEM Parti'nin düzenlediği nevruz mitinginin ardından 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Ergene ilçesi miting alanında DEM Parti organizasyonunda 10.00-17.00 saatleri arasında miting ve nevruz etkinliği düzenlendiği hatırlatıldı.

Nevruz mitingi öncesi ve sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Miting alanında herkesin görebileceği şekilde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen B.K, H.K, S.B. ve A.A, arama noktasında ise üzerinde bir adet fişek olduğu tespit edilen M.İ. hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

