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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

19.05.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tuğçe G'nin kullandığı 34 VT 0634 plakalı otomobil, Mahramlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Azra Ö. ve Tuğba G. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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