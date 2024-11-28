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  4. Tekirdağ'da gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA AA
28.11.2024 08:50
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran O.E, tanımadığı şüpheliler tarafından zorla araca bindirilerek İstanbul'da bir otelde alıkonulduğunu ve daha sonra hesabındaki 1 milyon 410 bin lirasının gasbedildiğini öne sürdü.

İhbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B, E.B, O.H, Y.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
polis Çorlu gasp

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