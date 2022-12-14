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Tekirdağ'da hamsi tezgahları süslüyor

14.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi, lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Tekirdağ'da hamsi tezgahları süslüyor

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan hamsi, tezgahlarda kilogramı 80 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsisinin tezgahların "gözdesi" olduğunu söyledi.

Denizlerde sert rüzgarların avlanmayı olumsuz etkilediğini, bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Palamuttan sonra küçük balıklar çıkmaya başladı. Bu sıralar Karadeniz'de güzel hamsi oluyor. Balıkçıların ağlarına bol bol hamsi takılıyor. Hamsinin yanında çinekop, istavrit gibi balıklar da tezgahlarda her gün taze yer alıyor. Bu sene geçen yıla göre balıkçılar için verimli geçiyor. Balıkçılar palamutla güzel bir başlangıç yapmıştı. Şimdi de balık çeşitliliği devam ediyor."

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de hamsinin tezgahları süslediğini ifade etti.

Bu balığın lezzetinden dolayı tercih edildiğini aktaran Dedeler, "Karadeniz'de hamsi bolluğu var. Bizim de bu sıralar en çok satış yaptığımız balık hamsi. Her zaman severek tüketiliyor. Balıkçının da vatandaşın da yüzü hamsiyle gülüyor. Hamsi ve istavrit devam edecek gibi. Bunların yanında tekir, mezgit, karides avcılığı devam edecek." dedi.

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balık hamsi Tekirdağ

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