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Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu

03.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikaya hurda kağıt getiren tırın dorsesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan hurda kağıt getiren tır, Kırkgöz Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının önüne yanaştı.

Tırı boşaltmaya başlayan görevliler, dorsedeki kağıt balyalarının arasında erkek cesedi gördü.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Tekirdağ kağıt

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