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Tekirdağ'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

13.07.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga, akşam ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre iki aileden 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Tekirdağ yaralı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

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03:47
Sabah
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İkindi
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