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Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekilmesinin rüzgar yönüyle alakalı olduğu açıklandı

13.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ kıyılarında deniz suyunun yer yer 20 metreye kadar çekilmesinin rüzgarın esiş yönüyle ilgili olduğu bildirildi.

Kıyılarda deniz suyu yer yer 10 ila 20 metre arasında çekildi.

Bazı vatandaşların durumu olası deprem aktivitelerine bağlamasına karşın oluşumun rüzgarın esiş yönüyle ilgili olduğu açıklandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden tedirginlik yaşadığını ifade eden Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir, herhangi bir korkuya gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir." diye konuştu.

Özşahin, sö konubu durumun Marmara Denizi'nde her sene görüldüğünü anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi

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