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Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi

13.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 16 yaşındaki bir öğrencisine mesaj göndererek tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Öğretmen Ç.A. (32) hakkında Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, kız öğrencinin ifadesinde öğretmenin bir yıldır derslerine girmediğini ancak okul arkadaşından telefon numarasını alıp, kendisine video ve mesajlar attığını anlattığı belirtildi.

Öğretmenin yazışmalarda ısrarcı olduğu, yazışmalar ve yazılan saat dikkate alındığında içeriklerin "öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde kalan diyaloglar"dan olmadığı, şüphelinin öğrencisine ilgisi bulunduğu ve bu ilgiye karşılık beklediğinin açıkça belli olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, müşteki bu yazışmalardan rahatsız olduğunda ve tepki verdiğini anladığında ise kimseye söylememesi konusunda baskı kurmaya çalıştığı, yazışmaların taciz boyutunda olduğu ve bu eylemleri cinsel saikle işlediği anlaşılmıştır. Bu haliyle soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdir neticesinde, şüphelinin atılı eğitici ve öğretici kişiler tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediği, yeterli şüpheye tüm dosya kapsamında ulaşılmıştır."

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir lisede kız öğrenci, öğretmeni Ç.A'nın kendisine gönderdiği mesajlardan rahatsız olunca durumu ailesine bildirmiş, aile İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunmuştu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen, 10 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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Öğretmen Tekirdağ taciz

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