Tekirdağ'da öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği kedi yavrusu okulun maskotu oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde bulunan ve "Tarçın" adı verilen kedi yavrusu, okulun maskotu oldu.

Öğrenciler yaklaşık bir ay önce okulun bahçesinde buldukları kedi yavrusunu öğretmenlerine getirdi.

Öğretmen ve öğrenciler aşı ve bakımını yaptırdığı kediye "Tarçın" adını verdi.

Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için okulda kalmasına izin verilen kedi yavrusu, ders esnasında sıralarda geziyor, teneffüslerde öğretmen ve öğrencilere arkadaşlık ediyor.

Okulun müdürü Mehmet Özmen, AA muhabirine, öğrencilere eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra hayvan sevgisini de aşılamak istediklerini söyledi.

Bu dünyanın sadece insanlara değil tüm canlılara tahsis edildiğini belirten Özmen, "Bizimle birlikte var olan ve Rahman'ın sessiz kulları olarak nitelendirdiğimiz bu güzel hayvanları sahiplenmek, onlara şefkatle yaklaşmak gerek. Peygamber Efendimizin, 'Kedi pis değildir, o hane halkından biridir.' hadis-i şerifini rehber edinerek okulumuza gelen güzel kedimizi benimsedik." dedi.

Özmen, yavru kedinin okulda çok sevildiğini anlatarak, "Kedi, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin gözbebeği haline geldi. Aşılarını yaptırıp mamalarını tedarik ettikten sonra adını 'Tarçın' koyduk. Bu güzel kedimizin aramızda olmasından, koridorlarımızda gezmesinden, idari odalarımızda dolaşmasından mutlu oluyoruz. Kendisi de okulun dışına çok çıkmak istemiyor." diye konuştu.

