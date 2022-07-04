Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.G idaresindeki 17 RS 277 plakalı otomobil, Çiftlikler mevkisinde, K.T'nin kullandığı 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.G ve K.T ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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