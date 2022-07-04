YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

04.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.G idaresindeki 17 RS 277 plakalı otomobil, Çiftlikler mevkisinde, K.T'nin kullandığı 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.G ve K.T ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandıTekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı
Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyorBalıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildiKırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:36
Öğle
13:19
İkindi
17:19
Akşam
20:53
Yatsı
22:42
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.