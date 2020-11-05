Tekirdağ'da polisin boğazını sıkarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik kazasına yardım için giden polis memurunun boğazını sıkarak tehdit eden zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına yardım için olay yerine gitti.

Ekipler, kazaya karışan, davacı ve şikayetçi olan A.K'yi doktor raporu almak üzere hastaneye götürdü.

Rapor alınırken hastaneye gelerek A.K'ye vuran kazaya karışanlardan H.G, ekiplerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı esnada polis memurunun boğazını sıkarak tehdit etti.

Gözaltına alınan H.G. hakkında "görevli memura mukavemet" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis memuru ise boğazını sıktığı, görevine engel olduğu, tehdit ve iftirada bulunduğu iddiasıyla H.G. hakkında davacı ve şikayetçi oldu.

