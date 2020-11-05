YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da polisin boğazını sıkarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin boğazını sıkarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da polisin boğazını sıkarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik kazasına yardım için giden polis memurunun boğazını sıkarak tehdit eden zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına yardım için olay yerine gitti.

Ekipler, kazaya karışan, davacı ve şikayetçi olan A.K'yi doktor raporu almak üzere hastaneye götürdü.

Rapor alınırken hastaneye gelerek A.K'ye vuran kazaya karışanlardan H.G, ekiplerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı esnada polis memurunun boğazını sıkarak tehdit etti.

Gözaltına alınan H.G. hakkında "görevli memura mukavemet" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis memuru ise boğazını sıktığı, görevine engel olduğu, tehdit ve iftirada bulunduğu iddiasıyla H.G. hakkında davacı ve şikayetçi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi
İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Başar Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Ersöz Eczanesi
Suleymanpasa
Deniz Eczanesi
Saray
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Çorlu Reyap Hastanesinden Nadir Görülen Mermer Kemik Hastalığına Başarılı Operasyon
Çorlu Reyap Hastanesinden Nadir Görülen Mermer Kemik Hastalığına Başarılı Operasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.