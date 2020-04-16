YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına esnaftan yemek ikramı

Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına esnaftan yemek ikramı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına esnaftan yemek ikramı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir esnaf, iş yerinde hazırladığı yemekleri hastanede çalışan sağlık personeline ikram etti.

Çerkezköy Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmenin sahibi Mesut Altınova, AA muhabirine, koronavirüsle mücadele ettikleri bugünlerde, sağlık çalışanlarına ufak bir jest yapmak istediklerini belirtti.

Tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Altınova, "Tüm dünyaya yayılan salgından dolayı ülkemizde de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza Safinaz işletmesi olarak ufak bir jest yapmak istedik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Altınova, daha sonra hazırlanan yemekleri Kapaklı Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Anahtar Kelimeler:
kapaklı koronavirüs Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:22
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Dünya Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Gülseren Eczanesi
Suleymanpasa
Serhat Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi müşterilerinin 3 bin lira civarındaki borcunu sildi

Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi müşterilerinin 3 bin lira civarındaki borcunu sildi

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.