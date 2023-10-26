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Tekirdağ'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

26.10.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tekirdağ'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, ellerinde "Soykırıma hayır", "Bebekler ölüyor dünya susuyor", "Dünya susuyor hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartla İsrail'e tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Yeniay, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar ve süt kokulu bebekler için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, sivillerin katledildiğini ifade eden Yeniay, "Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz." dedi.

Yeniay, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı sadece izlediğini, kimsenin bir şey yapmadığını vurguladı.

Gazze'de yaşanan vahşeti görmeyenleri kınadıklarını belirten Yeniay, "Gazze’de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, evladının cenazesini, bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor." diye konuştu.

Yeniay, hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalamayan, mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan Türkiye'nin vicdani bir görev üstlendiğini anlattı.​​​​​​​​​​​​​​

Tekirdağ'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Filistin Sağlık-Sen

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