Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde K.S'nin, Çerkezköy ilçesinde de A.K'nin sosyal medya üzerinden Kovid-19 ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.S. ve A.K'yi "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

