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Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde K.S'nin, Çerkezköy ilçesinde de A.K'nin sosyal medya üzerinden Kovid-19 ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.S. ve A.K'yi "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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koronavirüs Kovid-19 sosyal medya Tekirdağ

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