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Tekirdağ'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

27.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan tartışma nedeniyle bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, oto tamircisi Eyüp Mağdala (24), bir arkadaşı tarafından otomobille Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'taki evinin önüne bırakıldı.

Bu sırada arkadan gelen bir otomobilden inen Z.B. ile Mağdala arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.B. ile aynı araçta bulunan N.P. ve R.A. da kavgaya karıştı.

Kavgada silahla ağır yaralanan Mağdala, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağdala, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince Ergene ilçesinde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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