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Tekirdağ'da üniversiteliler tasarladıkları "Müfettiş Bükrek" ile TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor

14.04.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) bilgisayar, elektronik haberleşme ve makine mühendisliği bölümlerinden 10 öğrenci, tasarladıkları ve "Müfettiş Bükrek" adını verdikleri İHA ile TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

İHA'lara ilgi duyan 10 öğrenci, proje çalışması başlatmak için NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erdinç Uzun'a başvurdu.

Prof. Dr. Uzun, bilgisayar, elektronik haberleşme ve makine mühendisliği bölümlerinden 10 kişilik "Gök Bükre" takımını oluşturdu.

Geçen yılın ekim ayında çalışmalara başlayan ekip, zaman zaman teknik aksaklıklar yaşasa da "Müfettiş Bükrek" adını verdikleri İHA'yı tasarlamayı başardı.

Prof. Dr. Erdinç Uzun, AA muhabirine, Müfettiş Bükrek'in, yarın Bursa'da yapılacak TEKNOFEST'te diğer İHA'larla yarışacağını söyledi.

Yarıştıkları kategoride iki amaç olduğunu belirten Uzun, "İlk amacımız kamikaze dalışı. Burada otonom şekilde kamikaze dalışı yaparak, QR kodu okumak. İkinci amacımız ise havada uçakları 4 saniye boyunca yakalamak ve bunun da tamamen otonom yapılması." dedi.

Uzun, yarışmanın dört aşamadan oluştuğunu, ön tasarım raporuyla 130 takım arasına kaldıklarını, daha sonra kritik tasarım raporuyla başarılı 49 takım içerisinden de 3'üncü olduklarını anlattı.

Türkiye'nin SİHA'larda havadan yere konusunda çok başarılı olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"SİHA'larımız yaptıkları başarılı operasyonlarla dünyada kendilerini kanıtladılar. Gelecekte havadan havaya savaşa geçilecek. Havada çarpışmalar olacak. Biz buna 'it dalaşı' diyoruz. Bu tamamen otonom şekilde olacak. Bu yarışmada amaçlanan bunun otonom yapılması yönünde. Hedefimiz, öğrencilerimizi takım çalışmasına alıştırmak. Türkiye'nin gelecekte yapay zeka konusunda ve bu alanda otonom sürüş konusunda yeteneklerini geliştirmek istiyoruz."

Takımın kaptanı Muhammed Furkan Gün de yarışma dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Gün, "Müfettiş Bükrek" için bazen çok uzun süreler uyumadan çalıştıklarını, tasarladıkları İHA'nın gökyüzünde özgürce süzüldüğünü gördüklerinde yaşadıkları tüm zorluklar ve yorgunlukları unuttuklarını dile getirdi.

Takım olarak "Gök Bükre" ismini seçmelerinin ilginç ve ilham verici yönü olduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Bu isim, Türk-Altay mitolojisinde yer alan, savaşan iki ejderhadan iyilik timsali olan ve 'Müfettiş Bükrek' olarak da anılan efsanevi bir varlığa dayanmaktadır. İnsanlara yardım etmeyi amaçlayan bu ejderha, bin yılda bir yeryüzüne inerek dünyanın durumunu kontrol eder ve halkı koruma görevini üstlenir. Biz de takımımıza bu efsanevi varlığın adını verdik."

Erdinç Akgün ​​​​​​​de mezun olduktan sonra kendisini sürekli geliştirerek diğer öğrencilere yol gösterici olmayı istediğini ifade etti.

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