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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

17.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada poşet içerisinde 100 gram eroin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan Y.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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