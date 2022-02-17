Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada poşet içerisinde 100 gram eroin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan Y.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz