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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

26.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 314 sentetik uyuşturucu hap, 58 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda E.A, R.Ç, İ.B, A.A, E.A, G.G, H.P, A.G, K.G, S.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

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