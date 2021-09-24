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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

24.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 paket bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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