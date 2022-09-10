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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

10.09.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri bazı adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında 140 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda Ü.K, O.U, Y.T, H.S. G.K, ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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