Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda, 110 gram metamfetamin, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Operasyonda T.Ç, A.Y, S.A, Ü.İ, M.İ, B.T, Ö.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

