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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.01.2021 12:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolu Beyazköy mevkisinde şüphe üzerine ticari bir taksiyi durdurdu.

Takside ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada 10 gram eroin ve 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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