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Tekirdağ'da vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezen iş yerine para cezası verildi

05.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde fare görülen iş yerine 1295 lira ceza ile eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti.

Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.

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Tekirdağ Çerkezköy fare

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