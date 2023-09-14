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Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor

14.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı balıkçılar bol hamsi avıyla limana dönüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezon avcılığın hamsi ile başladığını söyledi.

Palamut bolluğunun bu sene olmayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene büyük balık az olduğu için hamsi ve istavrit daha fazla." dedi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını kaydetti.

Balıkçı İdris Şeremet de iki haftadır "derya kuzuları"nın peşinde ekmek mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, "Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

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hamsi Balıkçı Tekirdağ

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