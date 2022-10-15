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Tekirdağlı balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü

15.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü

Tekirdağlı balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, palamut bereketi yaşıyor.

Balıkçıların ağına, Karadeniz açıklarında bol miktarda palamut takılıyor.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün Karadeniz'de palamut avıyla güldüğünü söyledi.

Balıkçıların Karadeniz'deki ekmek mücadelesinin devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Karadeniz bu sene balıkçılar için çok bereketli geçiyor. Tüm vatandaşlarımız uygun fiyata taze balık yedi." dedi.

Pehlivanoğlu, havanın sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılamadığını ifade etti.

Havalar düzelince avın devam edeceğini aktaran Pehlivanoğlu, "Arkadaşlarımız bir ay daha orada avlanmaya devam edecek. Ardından Tekirdağ'a dönerek burada nasiplerini arayacaklar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
palamut Tekirdağ Karadeniz

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