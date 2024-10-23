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Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç'in yeni partneri bakın kim oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 15:55
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Halit Ergenç şimdilerde yeni dizisi 'Kral Kaybederse' ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süre önce eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye yerleşen Ergenç teklifler gelince ülkeye geri dönmüştü. Halit Ergenç'in yeni partneri bakın kim oldu...

Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç'in yeni partneri bakın kim oldu

Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Babil gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

Kendisi gibi oyuncu eşi Bergüzar Korel ve çocukları ile İngiltere'ye yerleşen Ergenç yeni proje teklifleri gelince ülkeye geri dönmüştü. Şimdilerde 'Kral Kaybederse' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun yeni partneri de belli oldu.

PARTNERİ BAKIN KİM OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç dizide Merve Dizdar ile başrolü paylaşacak. Dizdar, Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerini bitirir bitirmez İstanbul’a gelip Fadi rolü için hazırlanmaya başlayacak.

merve dizdar

Taylan Biraderler’in yönettiği, Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizide başrol Kenan karakterine ise Halit Ergenç hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Merve Dizdar
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