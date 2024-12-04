Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı

Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Babil gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

ÜLKEYE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla İngiltere'ye yerleşen Halit Ergenç kendisine ve eşine gelen dizi teklifleri sonrası ülkeye geri dönmüştü.

Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından Ertan Kurtulan’ın uyarladığı “Kral Kaybederse”nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİCİ!

Merak uyandıran hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük yankı uyandıracak olan dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.