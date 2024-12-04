MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı

Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Halit Ergenç şimdilerde yeni dizisi 'Kral Kaybederse' ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süre önce eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye yerleşen Ergenç eşi Bergüzar Korel ve kendisine gelen teklifler sonrası ülkeye geri döndü. Halit Ergenç yeni dizisi için çekimlere de başladı.

Teklifler gelince Türkiye'ye dönmüştü! Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı

Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Babil gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

ÜLKEYE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla İngiltere'ye yerleşen Halit Ergenç kendisine ve eşine gelen dizi teklifleri sonrası ülkeye geri dönmüştü.

HALİT 1

Halit Ergenç yeni dizisi için sete çıktı. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından Ertan Kurtulan’ın uyarladığı “Kral Kaybederse”nin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

halit 2

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİCİ!

Merak uyandıran hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük yankı uyandıracak olan dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

2025 kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

2025 kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Ucuz olduğunu gören akın etti! Dakikalar içinde tükenme noktasına geldi

Ucuz olduğunu gören akın etti! Dakikalar içinde tükenme noktasına geldi

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.