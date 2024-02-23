Teknede öldürdüğü iş adamının cesedini denize atan sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş adamı Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle yargılanan 6 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Emre Çağlar D, tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Güler Ö, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını yineleyen savcı, Emre Çağlar D, Güler Ö, Göksel Ş, Erdem A. ve Ali E'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Ercan A'nın ise beraatini talep etti.

Davada karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Çağlar D'ye "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse düşürdü. Heyet, diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktul yakınlarının avukatı Fatih Okuş, olayda tüm sanıkların iştirak halinde olduklarını, bu sebeple de 5 sanık için beraat kararı verilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

OLAY

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmuştu. El ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen cesedin, iş adamı Yılmaz Sezer'e (78) ait olduğu belirlenmişti.

Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması olan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı giysiler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da gözaltına alınan şüphelilerden Emre Çağlar D. tutuklanmıştı.

Gayrimenkul zengini olan ve yat alım satımı yapan Sezer'e zorla senet imzalatmaya çalışan Emre Çağlar D. ve diğer 5 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

