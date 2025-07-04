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Teknik direktör Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! İran ekibi Persepolis İsmail Kartal'ı gönderdi yerine Avcı'ya resmi teklif yaptı...

Teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayıran İran ekibi Persepolis’de teknik adam arayışı başladı. İran ekibi daha önce görüşme yaptığı Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! İran ekibi Persepolis İsmail Kartal'ı gönderdi yerine Avcı'ya resmi teklif yaptı...
Burak Kavuncu

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi. Ligi üçüncü sırada bitiren İran ekibinde Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı. Bugün İstanbul’da bir araya gelen Abdullah Avcı ve İran ekibinin yöneticileri toplantı sırasında resmi teklifini iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı teklifi düşünmek için süre istedi.

GEÇEN YIL ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI!

Teknik direktör Abdullah Avcı ya sürpriz talip! İran ekibi Persepolis İsmail Kartal ı gönderdi yerine Avcı ya resmi teklif yaptı... 1

Geçtiğimiz yıl ilk olarak Abdullah Avcı'yla görüşen ancak anlaşamayan İran ekibi Persepolis, İsmail Kartal’ı göreve getirmişti.

ESTEGHLAL DE PEŞİNDE

Teknik direktör Abdullah Avcı ya sürpriz talip! İran ekibi Persepolis İsmail Kartal ı gönderdi yerine Avcı ya resmi teklif yaptı... 2

Öte yandan Persepolis'in yanı sıra diğer bir güçlü İran ekibi Esteghlal FC de tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yla çalışmak istiyor. Esteghlal'in henüz teklif yapmadığı gelen bilgiler arasında. İran Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan 2 takımı Persepolis (16) ve Esteghlal FC (9) gelecek sezon şampiyonluk hedefi için Abdullah Avcı'yı ısrarla takımlarının başında görmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Abdullah Avcı İran
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