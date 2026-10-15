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Teknik direktör Arda Turan Devler Ligi’nde ilk zaferini kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2’nci hafta mücadelesinde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Yunanistan temsilcisi AEK'yı İngiltere'de oynanan maçta 3-1 mağlup etti. Teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde eden Turan, aynı zamanda Ukrayna futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

Teknik direktör Arda Turan Devler Ligi’nde ilk zaferini kazandı
Emre Şen

Ukrayna'daki savaş nedeniyle İngiltere'de, Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 28'inci dakikada Lovro Majer'in golüyle 1-0 geriye düştü. 34'üncü dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle beraberliği sağlayan Ukrayna ekibi, 80'inci dakikada Vinicius Tobias ve 86'ncı dakikada Gleiker Mendoza'nın kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti olarak kayıtlara geçerken, bugüne kadar İngiltere topraklarına çıktığı 35 Avrupa kupası maçında 28 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Ukrayna takımları da Arda Turan yönetiminde ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından puanını 4'e yükseltti.

12 YIL SONRA AYNI STATTA YENİDEN TARİH YAZDI

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid forması giydiği 2014 yılında Stamford Bridge'te Chelsea'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme sevinci yaşamış ve o maçta takımının 3'üncü golünü kaydetmişti. Tam 12 yıl sonra aynı statta ve aynı skorla sahadan galip ayrılan Turan, bu kez teknik direktör olarak kariyerinin ilk Devler Ligi galibiyetini kutladı.

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Arda Turan
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