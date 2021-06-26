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Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Samsunspor'u da Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyor:

26.06.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hepimizin bir tek amacı var. O da Samsunspor’un Süper Lig'e çıkması. Bu amaç uğruna ekibimizle birlikte elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Daha önce çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep ve Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor camiasının içinde olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bunun bilincindeyim. Özellikle geldiğim günden beri mesajlarıyla ve aramalarıyla bunu hissettiren Samsunspor camiasına teşekkür etmek istiyorum. Nerede olduğumuzu, ne istediğimizi biliyoruz. Çok uzun bir yola çıktık. Bu yol benim çok iyi bildiğim bir yol. Daha önceden gittiğim ve sonunda da şampiyonluklarını yaşadığımız bir yol. İnşallah bu sene bu yola hep beraber çıkacağız. Bu yolda iyi günümüz, kötü günümüz olacak. Mağlup da olacağız, kazanacağız. Ama bizim için önemli olan bir tek şey var. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmadan sonunu beklemek, sonuna kadar gitmek. Biz bu kötü yolda önümüze çıkan engellerle ekip olarak, camia olarak savaşacağız. En önemli şey sonundaki istediğimiz şehrimizin istediği şampiyonluk. Bu şampiyonluğa hep beraber yürüyeceğiz."

- "Şampiyonluğu yakalamak için her şeyi yapacağız"

Altıparmak, Samsunspor'u seven herkesin takım etrafında gücünü birleştirmesi gerektiğini belirterek, şeffaf olacaklarını ve açık iletişim kuracaklarını dile getirdi.

Hedeflerinden bahseden Altıparmak, "Hepimizin bir tek amacı var. O da Samsunspor’un Süper Lig'e çıkması. Bu amaç uğruna ekibimizle birlikte elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız. İnşallah sizlerle, büyük Samsunspor taraftarıyla birlikte yapacağız ki inşallah bu sene tribünde onları da göreceğiz. Onların tribündeki desteği bizlerin de sahadaki mücadelesi ile sezon sonunda arzu ettiğimiz şampiyonluğu yakalamak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Hücum futbolu oynatan bir hoca olduğunu anlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Önde oynatırım, önde oynamaya çalışırım. Bunu yaparken risk alırım. Oyunda 2 gol yersem, 3 atayım mantığım var. Böyle bir oyun şeklim vardır. İnşallah burada başladığımızda da göreceksiniz. Bazen bu söylediklerimiz sahaya yansımayacak. Ama çok çalışarak bunun yansıması için her şeyi yapacağız. Samsunspor hedef takımıdır. Bulunduğu her yerde de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir. Biz de buna göre oynayacağız. Oynadığımız rakiplere tabii ki önlemler alacağız ama biz Samsunspor'uz bunu bilerek oynayacağız. Herkes bize önlem alacak. Biz bulunduğumuz her ligde her yerde hedefe oynayan takım olacağız. Burada da öyle olacak."

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