Teknik direktör nedir, antrenörden farkı nedir?

Futbol takımları çeşitli birimlerden oluşur. Takım yöneticileri takımların mali tablosu, altyapı ve transfer süreçleri gibi organizasyon kısmıyla ilgilenirler. Futbolcular futbolun pratik elemanlarıdır. Sahada görev alırlar. Performansın ana elemanı futbolculardır. Teknik ekibin ise çoğunlukla saha kenarındaki kulübede yer alan görevlilerle kısıtlı olduğu düşünülür. Oysa ki scouting, kondisyon ve antrenör ekibi geniş bir bütünden oluşur. Teknik ekibin başında ise teknik direktör yer almaktadır.

Teknik direktör nedir?

Teknik direktör, futbol takımının teknik ekipte yer alan bütün eleman ve parçalarının başında olan kişidir. Takımın bütün saha ekibinin lideridir. Mücadele öncesi, sırası ve sonrasındaki bütün teknik, taktik ve işlevsel kararlarda son karar yetkisine sahiptir. Teknik direktörler takımın oyun felsefesi ve oyun sistemlerini belirleyerek takım stratejisini oluşturur. Futbolcuların yedek, as ve kadro dışı gibi statülerini belirler. Mücadele kadrolarını, başlangıç on birlerini ve kadro dizilimini seçerler. Belirlenen kadroya ve rollere göre oyun planı, takımın oyun anlayışını ve oyuncu değişikliklerini gerçekleştirirler.

Saha dışı yetki alanları da oldukça geniştir. Futbolcu transferlerinde kulüpten gönderilecek ve kadroya katılacak oyuncular için yönetimle görüşmelerde bulunup fikir alışverişi yaparlar. Yönetimin beklentilerine göre teknik direktörün oyun felsefesinde gerekli kadronun yapılandırılma süreci önemlidir.

Teknik direktör bir diğer saha dışı elemanlar olan antrenör ve teknik ekibin kurulmasında da söz sahibidir. Altyapı, kaleci ve bireysel antrenör gibi kendisine yardımcı olacak ekibi kurabilirler. Teknik ekip arasında görev dağılımı ve yetkilendirmeyi de teknik direktör sağlamaktadır. Futbol takımının saha içi organizasyonlarındaki yetkisi saha dışı ilişkilerinde de temsil özelliği oluşturmaktadır. Teknik direktörler maç öncesi ve maç sonrası basın toplantılarında maç ve takımla ilgili kamuoyunda bilgilendirmelerde bulunurlar.

Teknik direktörün antrenörden farkı nedir?

Teknik direktör ve antrenör birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Bunun nedenleri arasında futbolda teknik anlamda görev yetkilendirmesinde yaşanan belirsizliklerdir. Antrenörler futbolcularla teknik, taktik, zihinsel ve fiziksel kondisyonları konusunda birebir alakadar olan kişilerdir. Yetki olarak teknik direktör tarafından görevlendirilirler.

Kafa karıştırıcı olan kısım futbolcu performansı ve gelişiminin doğrudan antrenöre adanması ile başlayabilir. Ancak antrenör yetkilendirmesi teknik direktöre aittir. Antrenörün aktardığı teknik ve taktik antrenmanlar teknik direktörün genel futbol felsefesi ve futbol anlayışının içerisinde değerlendirilmelidir.

Burada gösterilen terimsel bir hata da "antrenör" olarak bahsedilen kişilerdir. Çünkü teknik direktör tarafından atama sırasında altyapı, kaleci , yardımcı ve baş antrenörler ayrı görevlendirmelerle donatılır.

Teknik direktörle en çok karıştırılan da "baş antrenördür". Baş antrenör dahi futbol takımının antrenman kısmıyla sınırlı bir etki alanına sahiptir. Terimsel karıştırma zaman içerisinde bazı durumlarda teknik direktörlerin görevi bırakmasının ardından geçici teknik direktör görevini üstlenen baş antrenörlük sebebiyle de olabilmektedir. Unutulmaması gereken konu ise teknik direktörün saha içi ve saha dışı tüm faktörlerde yetkileri bulunan ayrı bir uzmanlık dalı olduğudur.