Teknik direktör Pal Dardai koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’in teknik direktörü Pal Dardai ve futbolcu Dodi Lukebakio’nun yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada, Dardai ve Lukebakio’nun yanı sıra antrenör Admir Hamzagic’in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada Kovid-19'a yakalananların belirtileri olmadığı ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edilerek, antrenör Andreas Neuendorf’un da birinci derece temasta olan kişi olarak karantinaya alındığından takımı geçici olarak sportif direktör Arne Friedrich’in çalıştıracağı kaydedildi.

KAYNAK: AA

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