Teknik direktör silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti... Cinayette kulüp başkanı detayı! Savcılık harekete geçti

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, 22 Kasım 'da Kırklareli'de bir caddede yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Aka aldığı çok sayıda kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan cinayette şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ESKİ KULÜP BAŞKANI SALTIK TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu'nun önceki kulüp başkanı Saltık hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Saltık, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.