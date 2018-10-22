Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini bir kez daha yineledi. Yılmaz Vural’ın TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Bahane’ programında yaptığı çağrı, stüdyoda program sunucularını kahkahaya boğdu. Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.
Yılmaz Vural, Fenerbahçe’ye gönderdiği mesaj ile esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
YILMAZ VURAL KİMDİR?
Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig’de forma giydiği Ankara Demirspor’da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.
Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı takımlar:
2018 Eskişehirspor
2018 Giresunspor
2017 Göztepe
2016 Adana Demirspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Kardemir Karabükspor
2014-2015 Osmanlıspor FK
2014 Mersin İdmanyurdu
2012-2013 Elazığspor
2012 Sakaryaspor
2011 Atiker Konyaspor
2009-2011 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2008 Manisaspor
2005-2007 Antalyaspor
2005 MKE Ankaragücü
2004 Çaykur Rizespor
2003-2004 Adanaspor
2001 Diyarbakırspor
2000-2001 Denizlispor
1999-2000 Bursaspor
1999 Çanakkale Dardanel SK
1998-1999 Atiker Konyaspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1997 Trabzonspor
1996-1997 Sarıyer
1995 Eskişehirspor
1993-1994 Gaziantepspor
1991-1993 Bursaspor
1991 Adanaspor
1990-1991 Karşıyaka
1989-1990 Bursaspor
1989 Samsunspor
1988-1989 Antalyaspor
1986-1988 Malatyaspor
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