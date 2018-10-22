Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Türkiye’de birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, uzun zamandır dillendirdiği Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğini bir kez daha yineledi. Yılmaz Vural’ın TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Bahane’ programında yaptığı çağrı, stüdyoda program sunucularını kahkahaya boğdu. Yılmaz Vural, “Ya bir duyun ya! Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim? Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Getir de bakalım bir… Bu adam yıllardır bu kadar konuşuyor. Bir merak etmiyorsunuz beni…” diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe’ye gönderdiği mesaj ile esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor’da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig’de forma giydiği Ankara Demirspor’da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.