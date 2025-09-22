SPOR

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday! İlk kez açıkladı: "Sadettin Saran ile dertleştiğimizde..."

Sezona Jose Mourinho ile başlayan daha sonra Portekizli teknik adamı gönderen ve Tedesco'yu getiren Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesiyle birlikte teknik direktör tartışmaları yeniden alevlendi! Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden biri olan Volkan Demirel’den mesaj geldi…

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri olan Volkan Demirel'den Sadettin Saran açıklaması geldi! Camiaya birlik mesajı veren Volkan Demirel, "İçeride kavga etmek olabilir ama dışarıda birlik olmak lazım ben Fenerbahçeliyim Fenerbahçe'yi bir çatı altında toplamak lazım" dedi.

İŞTE VOLKAN DEMİREL’İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Ali Koç'a camianın teşekkür etmesi gerekiyor. Bir değişimin gerektiği bir döneme girmişti Fenerbahçe. Geçen sene ligin bitmesiyle başlayan böyle bir dönemin gerektiği bir Fenerbahçe vardı hem hocasıyla hem yönetimiyle. Seçim de sezon başı yapılmalıydı, teknik adam da gönderilmeliydi. Şu an teknik adam gönderildi, başkan değişti ama biraz geç oldu. Fenerbahçe maça çıkıyor, seçim var. Tarih bile futbolcuyu çok etkiler. Başkanın kim olacağı belli değil maça çıkarken, bunlar bile maçın skorunu etkiler.

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday! İlk kez açıkladı: "Sadettin Saran ile dertleştiğimizde..." 1

“SADETTİN BAŞKANLA 3-4 AYDIR KONUŞUYORUZ”

Bu tarz karar almalar, yön vermeler, gelişler, gidişler Fenerbahçe'ye hep zarar verdi. Bir çizgi çekilmesi lazım. Bundan sonra yeni bir dönem var. Sadettin Başkan ile 3-4 aydır konuşuyordum. Bizim söylediğimiz her şey doğru değil ama ben inanıyorum ki Sadettin Başkan başarılı olacak. Konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bunu çıkardım. İnşallah da gönlüne göre bir başkanlık süreci geçirir. Fenerbahçe'yi inşallah istenen duruma getirir.

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday! İlk kez açıkladı: "Sadettin Saran ile dertleştiğimizde..." 2

“CAMİA ARTIK KENETLENMELİ”

Sadece tek başkanın yapacağı durum değil. Tüm camia kenetlenmeli. Sadece Sadettin Başkan, Ali Başkan, Aziz Başkan ile alakalı bir şey değil. Beni Sadettin Başkancı sanmasınlar, bazen Aziz Yıldırımcı sandılar. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi bir çatı altında toplamak lazım. İçeride kavga etmek ama dışarıda birlik olmak lazım. Bunu Sadettin Başkan'a da söyledim. Tekrardan Fenerbahçe ruhunu geçirecektir. Tebrik ediyorum."

